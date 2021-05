Foot - Real Madrid

Real Madrid : Kimpembe s'enflamme pour le retour de Karim Benzema

Publié le 1 juin 2021 à 1h00 par A.D.

A la surprise générale, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema pour l'Euro. Alors qu'il a déjà croisé le chemin du buteur du Real Madrid avec le PSG, Presnel Kimpembe s'est réjoui de pouvoir évoluer à ses côtés.

Didier Deschamps en a surpris plus d'un lors de l'annonce de la liste des 26 pour l'Euro. Plus de cinq ans après la dernière cape de Karim Benzema, le sélectionneur des Bleus a décidé de le rappeler. Un retour qui comble de joie le principal concerné. « Stressé, non ! Super content d'être là, de revenir en équipe de France, ça se passe bien. l'adaptation est parfaite, il y a du beau jeu sur le terrain, comme j'aime. j'ai fait connaissance des autres joueurs, j'espère que ça va continuer. Je suis pressé de commencer un match », s'est enflammé Karim Benzema en conférence de presse ce dimanche.

«C'est comme un rêve, un honneur»