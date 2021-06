Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort à 11M€ acté par Longoria ? La réponse !

Publié le 16 juin 2021 à 22h10 par T.M.

Cherchant à conserver Leonardo Balerdi, initialement prêté par le Borussia Dortmund, l’OM serait encore loin de toucher au but.

Alors que l’OM a déjà officialisé un accord pour l’arrivée de Gerson, d’autres recrues sont attendues. Et certains renforts estivaux se trouvaient déjà au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, l’une des priorités de l’Argentin était de conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola, eux qui étaient prêtés par le Borussia Dortmund et la Fiorentina. Si cela négocie toujours pour l’Espagnol, afin de faire baisser le montant de l’addition, cela semblerait plus avancé pour l’Argentin. D’ailleurs, selon les derniers échos en provenance d’Allemagne, l’OM aurait bouclé le transfert de Balerdi contre 11M€.

Ça discute toujours !