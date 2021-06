Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande déclaration de Laporta sur l’avenir de Messi !

Publié le 16 juin 2021 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 16 juin 2021 à 21h01

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son engagement envers le FC Barcelone. Mais pour le président Joan Laporta, l’heure est à la sérénité.

Cela fait à présent plusieurs semaines que le FC Barcelone travaille sur la prolongation de contrat de Lionel Messi. Que ce soit pendant sa campagne électorale ou depuis son élection le 7 mars dernier, Joan Laporta n’a pas cessé d’évoquer le dossier Messi en affichant publiquement sa volonté d’arriver à un terrain d’entente avec le capitaine du FC Barcelone pour prolonger son contrat. À ce jour, un accord total ne serait pas à signaler. Cependant, l’optimisme règnerait au sein du FC Barcelone pour que cette opération puisse se concrétiser comme le président du Barça l’a confié ce mercredi.

« Je n'envisage pas un non de Messi »