Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid sort l’atout… Benzema !

Publié le 16 juin 2021 à 20h45 par Th.B.

Certes, le Real Madrid garderait espoir de recruter Kylian Mbappé cet été, et notamment grâce à la supposée implication de Karim Benzema dans cette opération. Cependant, tout devrait se décanter en fin de mercato.

« Kylian est un jeune joueur, avec une qualité immense et c'est un bon garçon. Il serait bien sûr le bienvenu au Real Madrid, mais quelle équipe ne le signerait pas sans hésiter ? Pour l'instant il a un contrat au PSG et on verra ce qu'il décidera. Aujourd'hui, notre priorité est de gagner l'Euro » . Au cours d’un entretien accordé à Marca le 6 juin dernier, Karim Benzema incitait une énième fois Kylian Mbappé à le rejoindre au Real Madrid. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, le numéro 10 de l’Équipe de France serait potentiellement sur le départ cet été, d’autant plus qu’aucune progression pour sa prolongation de contrat ne soit à noter à l’instant T. Et Benzema pourrait être la clé pour l’avenir de la pépite du PSG.

La carte Benzema abattue, mais pas de transfert avant la fin du mercato