Mercato - PSG : Ça se complique pour Leonardo avec Harry Kane !

Publié le 17 juin 2021 à 7h15 par A.D.

Alors qu'Harry Kane veut quitter Tottenham cet été, le PSG et Manchester City pourraient se disputer son recrutement. De son côté, Daniel Levy, le président des Spurs, serait toujours aussi déterminé à conserver son numéro 10.

Harry Kane ne s'en cache pas : il veut quitter Tottenham dès cet été pour jouer la Ligue des Champions et remporter des titres. Alerté par les dernières sorties du buteur anglais, le PSG et Manchester City seraient en embuscade pour le recruter lors du prochain mercato estival. Malgré tout, Daniel Levy, le président de Tottenham, ne changerait pas son fusil d'épaule et compterait toujours bloquer le départ d'Harry Kane.

Daniel Levy est intransigeant pour Harry Kane