Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Guendouzi !

Publié le 17 juin 2021 à 7h00 par Th.B.

Alors que l’OM a trouvé un accord avec Matteo Guendouzi concernant les contours de son éventuel futur contrat, le président Pablo Longoria continuerait de négocier son transfert avec Arsenal. Et bonne nouvelle pour l’OM, les Gunners chercheraient à dégraisser.

N’entrant plus dans les plans de Mikel Arteta depuis son coup de sang sur Neal Maupay en juin 2022, Matteo Guendouzi a été prêté par Arsenal pour l’intégralité de la saison au Hertha Berlin. De retour chez les Gunners , Guendouzi ne devrait pas s’y éterniser. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Guendouzi figure dans le viseur de l’OM avec qui un accord a déjà été trouvé bien qu’il n’en soit pas de même avec Arsenal au niveau du montant du transfert en raison des demandes des Gunners . Ce mercredi, Fabrizio Romano a confirmé la tendance et des discussions qui se poursuivent entre l’OM et Arsenal pour Guendouzi.

Arsenal cherche à dégraisser