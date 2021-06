Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un très joli coup au RC Lens !

Publié le 17 juin 2021 à 3h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs cet été, l'OM se pencherait notamment sur la situation de Loïc Badé, auteur d'une très belle saison avec le RC Lens.

L'une des priorités de l'OM cet été sera de renforcer dans le secteur défensif, notamment au poste de défenseur central. Et pour cause, si Jorge Sampaoli décide de conserver son schéma tactique à trois axiaux, l'effectif actuel n'est pas assez fourni dans ce secteur de jeu, d'autant plus que Duje Caleta-Car devrait être vendu. Dans cette optique, Pablo Longoria souhaite recruter un défenseur expérimenté pour assurer le rôle de patron de la défense. C'est la raison pour laquelle les noms de David Luiz et Samuel Umtiti circulent. Mais l'OM veut également dénicher un crack à ce poste.

L'OM sur Badé ?