Mercato - PSG : Harry Kane pourrait faire une grosse victime à Paris !

Publié le 16 juin 2021 à 23h45 par A.D.

Alors qu'Harry Kane veut quitter Tottenham dès cet été, Leonardo penserait à le recruter. Si le directeur sportif du PSG parvient à boucler l'arrivée du buteur anglais, Mauro Icardi devrait s'envoler vers d'autres horizons lors du prochain mercato estival.

Comme il l'a clairement laissé entendre, Harry Kane espère changer de club cet été pour jouer la Ligue des Champions et avoir davantage de chances de remporter des titres. Conscient de la situation du buteur de Tottenham, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine et à l'accueillir lors du prochain mercato estival. Et dans le cas où le directeur sportif du PSG réussissait à s'offrir Harry Kane, Mauro Icardi devrait prendre la porte.

Mauro Icardi poussé vers la sortie par Harry Kane ?

Sur son compte Twitter , Paolo Paganini a fait clairement savoir qu'une arrivée d'Harry Kane au PSG cet été provoquerait le départ de Mauro Icardi. « Le marché européen tournera principalement autour de Harry Kane. S'il va au PSG (qui pour l'instant ne veut pas vendre Kylian Mbappe au Real Madrid), Mauro Icardi partira (Juventus, Milan, Roma). Au contraire si Harry Kane va à Manchester City, la Juventus se jettera sur Gabriel Jesus » , a posté le journaliste de Rai Sport sur les réseaux sociaux.