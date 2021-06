Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Ronaldo… Une tendance claire se dessine !

Publié le 14 juin 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que Mauro Icardi est fréquemment envoyé du côté de la Juventus, son transfert chez les Bianconeri pourrait ne devenir réalité qu’à une seule condition.

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2019, Mauro Icardi a globalement déçu dans la capitale française. Cela n’a pas empêché Leonardo de lever son option d’achat auprès de l’Inter l’été dernier après sa première année en prêt, mais désormais, l’Argentin pourrait être amené à quitter le PSG au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Il est en effet fréquemment annoncé de l’autre côté des Alpes que plusieurs clubs italiens seraient intéressés par la perspective de s’attacher les services de Mauro Icardi, et tout particulièrement la Juventus.

La Juventus pisterait Mauro Icardi si Cristiano Ronaldo s’en va !