Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout serait chamboulé pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 16 juin 2021 à 21h45 par T.M.

Cet été, Mauro Icardi pourrait bien quitter le PSG. Et pour l’avenir de l’Argentin, un grand changement pourrait accélérer les choses. Explications.

Après deux ans passés au PSG, Mauro Icardi pourrait changer d’air cet été. En effet, alors que le mercato a ouvert ses portes, l’avenir de l’Argentin est au coeur de toutes les rumeurs. Auteur d’une saison décevante, le joueur de Mauricio Pochettino pourrait être poussé vers la sortie. Reste à trouver preneur pour Icardi, qui garderait une très belle cote en Italie après son passage à l’Inter Milan. En effet, ces dernières semaines, il a été annoncé que la Juventus, l’AS Rome ou le Milan AC étaient intéressés par le natif de Rosario.

Une clause qui change tout…