Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le transfert de Kane !

Publié le 16 juin 2021 à 0h45 par Th.B.

Bien qu’Harry Kane souhaite connaître du nouveau et songerait à un départ cet été, Tottenham camperait sur ses positions et réclamerait une indemnité de transfert colossale au PSG ou à tout club intéressé.

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Harry Kane. Comme il l’a déjà fait savoir à Gary Neville pour Sky Bet courant mai, l’international anglais compte avoir une discussion avec son président Daniel Levy afin d’évoquer son avenir à Tottenham. Sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Spurs , Kane aurait le coeur ailleurs et serait prêt à se lancer un nouveau challenge chez un autre cador de Premier League, et en particulier à Manchester City bien que le PSG semble penser à lui en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Mauro Icardi.

Pas de départ de Kane pour moins de 175M€