Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec monumental en vue pour Leonardo ?

Publié le 18 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la nouvelle grande priorité du PSG pour le recrutement estival, Achraf Hakimi pourrait finalement prendre la direction de Chelsea cet été.

Le PSG ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat prévue pour Alessandro Florenzi (9M€) auprès de l’AS Rome, Leonardo se met plus que jamais en quête d’un nouveau latéral droit. Achraf Hakimi (22 ans, Inter Milan) est annoncé depuis quelque temps comme étant la grande priorité du PSG, et le10sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité qu’un ou plusieurs joueurs pourraient être inclus dans le deal pour faire baisser le prix d’Hakimi. Mais une menace XXL est présente dans ce dossier…

Chelsea en tête pour Hakimi ?

Sky Italia a en effet révélé jeudi que Chelsea tiendrait actuellement la corde pour Achraf Hakimi. Le club londonien envisage de proposer entre 75 et 80M€, soit la somme demandée par l’Inter Milan dans ce dossier, ce qui lui donnerait donc une longueur d’avance certaine sur le PSG. Et Leonardo essuierait alors un énorme échec si Hakimi lui échappe cet été…