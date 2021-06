Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe aux choses sérieuses pour cette pépite de L2 !

Publié le 17 juin 2021 à 23h10 par A.D.

L'OM et le Milan AC seraient à la lutte pour le recrutement d'Amine Adli. Alors que les Rossoneri auraient préparé une offre de 5M€, plus 2M€ de bonus, Pablo Longoria serait prêt à s'aligner sur ces chiffres pour ne pas voir la pépite de Toulouse lui passer sous le nez.

Orphelin de Florian Thauvin, en partance pour les Tigres de Monterrey, l'OM serait en quête d'un nouvel attaquant. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait coché le nom d'Amine Adli, qui fait le plus grand bonheur du Toulouse FC. Toutefois, le président de l'OM aurait un concurrent féroce sur ce dossier : le Milan AC. En effet, les Rossoneri seraient prêts à employer les grands moyens et à offrir 5M€, plus 2M€ de bonus, pour faire plier le TFC et lui arracher Amine Adli cet été. Malgré tout, l'OM ne compterait pas se laisser abattre et serait disposé à payer la même somme pour ne pas voir Amine Adli lui filer entre les doigts.

L'OM suit le Milan AC pour Amine Adli