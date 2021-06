Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s'attaque à un ancien de Ligue 1 !

Publié le 17 juin 2021 à 19h10 par A.M.

Bien décidé à renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli cet été, Pablo Longoria active ses réseaux et s'intéresserait notamment à un joueur du Sporting Gijon.

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Le président de l'OM, bien décidé à renforcer de façon significative l'effectif de Jorge Sampaoli, s'active et a déjà bouclé l'arrivée de Gerson. En parallèle, le dirigeant espagnol active ses réseaux de l'autre côté des Pyrénées et notamment avec le FC Barcelone où il entretient d'excellentes relations avec Mateu Alemany. L'OM s'intéresse ainsi à Konrad de la Fuente, Alex Collado et Samuel Umtiti du côté du Barça, mais un autre club espagnol attire l'œil de Pablo Longoria.

Manu Garcia dans le viseur de l'OM ?