Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle piste de Sampaoli liée à Milik ? La réponse !

Publié le 17 juin 2021 à 13h10 par A.C.

L’attaque de l’Olympique de Marseille pourrait accueillir des nouveaux visages, alors que certains joueurs déjà présents pourraient bien partir.

Est-ce Arkadiusz Milik sera toujours l’attaquant de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Arrivé cet hiver, le Polonais s’est montré très performant et à l’étranger, plusieurs gros clubs comme la Juventus, l’Atlético de Madrid et Tottenham lui feraient les yeux doux. Sentant le danger arriver, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria n’ont pas tardé à lui chercher un potentiel remplaçant, même si l’absence de Milik de l’Euro pourrait être une bonne nouvelle pour l’OM.

Simeone ne devrait pas remplacer Milik