Mercato - OM : Longoria reçoit une grande nouvelle pour Milik !

Publié le 17 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Longtemps présenté comme le principal prétendant pour récupérer Arkadiusz Milik, la Juventus a finalement décidé de prolonger le prêt d'Alvaro Morata. Une bonne nouvelle pour l'OM.

Prêté par le Napoli cet hiver, Arkadiusz Milik est définitivement un joueur de l'OM qui disposait d'une option d'achat obligatoire pour cet été. Toutefois, plusieurs rumeurs font état d'un accord entre les deux parties pour un transfert durant le mercato estival si une belle offre arrive. Et la menace est présente puisque l'attaquant polonais conserve une très belle cote en Serie A. Mais Pablo Longoria commence à être rassuré.

La Juve conserve Morata

Et pour cause, la Juventus qui semblait être le club le plus intéressé par Arkadiusz Milik a officialisé la prolongation du prêt d'Alvaro Morata d'une saison. Massimiliano Allegri adore l'attaquant espagnol, ce qui semble boucher l'horizon de Milik à la Juve. Autre bonne nouvelle, l'AC Milan, également dans le coup pour attirer le Polonais, a fait d'Olivier Giroud sa priorité. Un intérêt réciproque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.