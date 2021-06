Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan B de Leonardo se précise !

Publié le 17 juin 2021 à 17h15 par A.C.

Prêté par l’AS Roma l’été dernier, Alessandro Florenzi pourrait finalement revenir au Paris Saint-Germain.

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Leonardo négocie actuellement avec l’Inter pour boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Mais ce dossier s’annonce compliqué. Le club milanais réclamerait en effet 80M€ minimum pour l’international marocain et Chelsea semble avoir pris la main, vraisemblablement disposé à offrir plus que le PSG. Ainsi, Leonardo pourrait décider d’activer son plan B, qui se nomme Alessandro Florenzi. Pas vraiment convaincant lors de son prêt l’Italien a l’avantage de déjà bien connaitre le club...

Leonardo garde la piste Florenzi sous le coude