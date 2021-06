Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi, Hakimi... Réunion au sommet pour ce gros chantier de Leonardo !

Publié le 17 juin 2021 à 0h45 par A.D.

Prêté avec option d'achat au PSG, Alessandro Florenzi pourrait rester au PSG si Leonardo ne parvient pas à recruter Achraf Hakimi. Dans cette optique, le directeur sportif parisien aurait rencontré l'agent de l'Italien ce mercredi.

Pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi pour cette saison. Pas vraiment convaincu par le latéral droit de l'AS Rome, le directeur sportif du PSG ne souhaiterait pas vraiment activer son option d'achat. En effet, Leonardo veut plutôt s'offrir Achraf Hakimi. D'ailleurs, pour attirer l'international marocain vers le PSG, l'Italo-brésilien a déjà formulé une offre à l'Inter. Et alors que les Nerazzurri veulent récupérer plus que les 60M€ qu'il aurait proposé, Leonardo tente d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité.

Un rendez-vous entre Leonardo et le clan Florenzi ce mercredi ?