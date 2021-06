Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bodmer aurait fait une énorme annonce à Puel !

Publié le 18 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Bien que la vente de l'ASSE prenne forme, Mathieu Bodmer, dont le nom a circulé pour prendre le poste de directeur sportif, a rassuré Claude Puel.

Le 14 mai dernier, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé avoir mis en vente l'ASSE. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE », confiaient-ils par le biais d'une lettre ouverte. Depuis, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les discussions progressent.

Bodmer dément les rumeurs à Puel