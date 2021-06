Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Pour la vente, ça avance

Publié le 16 juin 2021 à 10h20 par Alexandre Higounet

Le processus de vente de l’ASSE à un fond d’investissement asiatique a avancé ces derniers temps, même si rien n’est encore fait.

Comme révélé par le10sport.com, le processus de vente de l’AS Saint-Etienne s’est enclenché ces dernières semaines avec un fond d’investissement asiatique basé en Europe, positionné depuis le début de l’année et qui a accéléré le mouvement plus récemment. Ce fond, regroupant un pool d’investisseurs du sud-est asiatique, est prêt à mettre 100 millions d’euros pour acheter le club et prendre en charge son endettement, ainsi que certaines dépenses programmées.

Les positions se rapprochent

Selon nos informations, la discussion avance bien entre les deux parties. Comme révélé précédemment, la question de l’intégration du centre d’entraînement de l’Etrat dans la vente constituait un point de blocage, le fond asiatique souhaitant qu’il soit inclus dans le montant de 100 millions, le duo Caïazzo-Romeyer estimant qu’il ne pouvait en être ainsi. Si le point n’est pas définitivement réglé et reste susceptible de bloquer le deal, les positions des deux parties se seraient rapprochées ces derniers temps et laissent entrevoir la perspective d’un terrain d’entente. Affaire à suivre.



A.H.