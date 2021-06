Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer pour ce joueur de Barcelone !

Publié le 18 juin 2021 à 1h45 par A.C.

En difficulté au FC Barcelone, qui cherche des renforts au milieu de terrain, Miralem Pjanic pourrait changer de club cet été.

La saison de Miralem Pjanic a été décevante. Performant en Serie A avec la Juventus et l’AS Roma, le Bosnien n’a que très peu joué et pourrait déjà quitter le FC Barcelone. Un retour à la Juve est évoqué par la presse italienne, encore plus depuis le retour de Massimiliano Allegri, un entraineur avec lequel Pjanic entretiendrait d’excellentes relations. Nous vous avons toutefois expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain et Chelsea suivent également l’ancien de l’OL, qui souhaite absolument quitter le Barça cet été.

Pjanic pas vraiment une priorité pour la Juventus