Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar serait déjà fixé pour l’arrivée de Luis Campos !

Publié le 18 juin 2021 à 0h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Leonardo, Luis Campos travaillerait déjà en collaboration avec le Real Madrid.

Ces dernières semaines, plusieurs révélations ont fait trembler le PSG. Outre les envies d’ailleurs annoncées de Mauricio Pochettino, le cas Leonardo a également fait parler dans la capitale. L’état-major qatari du club parisien aurait en effet des doutes sur l’Italo-brésilien, au point que Fabio Paratici et Luis Campos auraient été approchés en vue d’une éventuelle arrivée au PSG. L’Italien s’est depuis engagé en faveur de Tottenham tandis que le Portugais est annoncé avec insistance au Real Madrid. Si rien n’a encore été officialisé concernant Luis Campos, ce dernier serait pourtant déjà au travail chez les Merengue .

Luis Campos déjà au travail pour le Real Madrid ?