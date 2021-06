Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Buffon sur son passage à Paris !

Publié le 18 juin 2021 à 0h15 par A.D.

Alors qu'il a fait une pige d'une saison au PSG en 2018-2019, Gianluigi Buffon garde un très bon souvenir de son aventure parisienne. Interrogé ce jeudi, celui qui vient de resigner à Parme a fait passer un message très fort sur son passage au PSG.

Après de longues années de règne à la Juventus, Gianluigi Buffon a voulu se lancer un tout nouveau défi à l'été 2018. Pour donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière, le portier italien a décidé de rejoindre le PSG. Si sportivement son aventure parisienne ne s'est pas passée de la meilleure des manières, Gianluigi Buffon ne regrette pas du tout d'être passé dans le club de la capitale. Lors d'un entretien accordé à Invasioni di Campo , le nouveau gardien de Parme a lâché ses vérités sur son aventure au PSG.

«Je n'ai jamais ressenti le respect que j'ai eu à Paris»