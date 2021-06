Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo avec Icardi ?

Publié le 17 juin 2021 à 23h45 par A.C.

Mauro Icardi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin, semble être poussé vers la sortie par Leonardo.

L'aventure parisienne de Mauro Icardi pourrait tourner court cet été. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne semble plus vraiment être dans les plans de Leonardo, alors même que l’arrivée de Mauricio Pochettino semblait pouvoir le relancer. Un retour en Italie est ainsi évoqué pour l’Argentin, qui pourrait entrer dans l’énorme opération avec la Juventus, pour emmener Cristiano Ronaldo au PSG. D’autres clubs comme le Milan AC et l’AS Roma auraient également envisagé un recrutement d’Icardi, mais les choses semblent s’être calmées.

La Juventus regarde ailleurs...