Mercato - ASSE : Une pépite de Claude Puel proche du départ ?

Publié le 18 juin 2021 à 7h30 par La rédaction

L’ASSE pourrait cet été perdre un de ses joueurs du centre de formation, en la personne de Bryan Nokoue. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022, le défenseur camerounais pourrait quitter le club stéphanois dès le mercato estival.

L’ASSE est en grande difficulté financière et va sûrement vivre un nouveau mercato compliqué. Le club stéphanois va surtout tenter de saisir des opportunités sur le marché et essayer de sécuriser les jeunes joueurs prometteurs de l’effectif. Cependant, dans l’obligation de vendre, le club stéphanois pourrait même décider de se séparer de plusieurs de ses pépites. Si un départ d’Arnaud Nordin n’est pas à exclure du côté des Verts , Claude Puel pourrait aussi voir un autre talent de la formation stéphanoise s’en aller dès cet été.

L’ASSE proche de perdre Bryan Nokoue