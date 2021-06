Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à abattre la carte Varane pour… Mbappé !

Publié le 18 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Le contrat de Raphaël Varane expirant en juin 2022, le Real Madrid songerait à vendre au prix fort son défenseur afin d’avoir les liquidités nécessaires pour mener à bien l’opération Kylian Mbappé auprès du PSG.

Que ce soit via la bouche de Florentino Pérez en personne ou de Karim Benzema, le président du Real Madrid et l’attaquant vedette des Merengue aimeraient voir Kylian Mbappé arborer la tunique de la Casa Blanca la saison prochaine. Pour rappel, le contrat du champion du monde tricolore ne court que jusqu’en juin 2022 avec le PSG et à ce jour, on ne se rapprocherait pas d’une prolongation. De quoi donner des idées et de l’espoir au Real Madrid. Et pour mettre la main sur la pépite du PSG, Florentino Pérez compterait bien utiliser Raphaël Varane.

Une vente de Varane pour boucler le transfert de Mbappé ?