Mercato - PSG : Une alternative à 23M€ pour Hakimi ?

Publié le 18 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’Achraf Hakimi soit la priorité du PSG au poste de latéral droit, le Marocain ne serait pas l’unique option parisienne à cette position, en atteste la piste Kieran Trippier. Et pour boucler cette opération, le PSG devrait débourser 23M€ à l’Atletico de Madrid.

Les journées se suivent et sont sensiblement les mêmes dans le feuilleton Achraf Hakimi. Du haut de ses 22 ans, le latéral droit de l’Inter, club qu’il a rejoint l’été dernier, va quitter le champion d’Italie comme son agent Alejandro Camano l’a récemment assuré. Et le PSG serait la destination la plus probable à en croire la presse italienne. Malgré l’intérêt de Chelsea, c’est avec le PSG que Hakimi a trouvé un accord contractuel, comme le10sport.com vous l’a confirmé le 8 juin dernier. Il ne manque plus qu’un accord avec l’Inter au niveau de l’indemnité de contrat. Cependant, si le PSG ne parvenait pas à mettre la main sur Achraf Hakimi, une toute autre opportunité bien plus accessible se présenterait.

La porte s’ouvre pour Kieran Trippier