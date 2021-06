Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une précieuse économie de 15M€ pour Leonardo…

Publié le 17 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, le PSG aurait l’intention de se séparer de Mauro Icardi. Un départ sur lequel Leonardo pourrait gagner 15M€. Explications.

Entre le PSG et Mauro Icardi, l’heure du divorce pourrait déjà avoir sonné. En effet, après deux ans passés sous le maillot parisien, l’Argentin semble se rapprocher de la sortie suite à sa dernière saison décevante. C’est donc loin du PSG qu’Icardi pourrait évoluer la saison prochaine, lui qui pourrait faire son retour en Serie A. L’ancien de l’Inter Milan serait toujours très apprécié en Italie, notamment par la Juventus, le Milan AC et l’AS Rome et aujourd’hui, plus rien ne retiendrait le natif de Rosario de retraverser les Alpes.

Plus de clause anti-Italie !