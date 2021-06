Mercato - PSG : Une rencontre cruciale fixée pour l'arrivée de Sergio Ramos ?

Foot - Mercato - PSG

Alors qu’il va quitter le Real Madrid, Sergio Ramos ferait du PSG l’une de ses priorités pour la suite de sa carrière. Un intérêt qui serait réciproque puisque Leonardo aurait prévu de rencontrer le frère du défenseur.

Arrivé dans la capitale espagnole en 2005, Sergio Ramos a fait ses adieux au Real Madrid. Le défenseur de 35 ans a confirmé ce jeudi en conférence de presse qu’il quitterait le club merengue à la fin du mois, lorsque son contrat s'achèvera. « Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé. Le moment est arrivé de quitter le Real. Je suis arrivé ici comme un enfant, à 19 ans. Je remercie aussi le club, à vous président, à mes entraîneurs, à tous mes coéquipiers, aux fans. Merci au Real Madrid qui sera toujours dans mon cœur. Ce n'est qu'un au-revoir. Tôt ou tard, je reviendrai », a-t-il indiqué. D’après la presse espagnole, Sergio Ramos se verrait bien rebondir au Paris Saint-Germain pour la fin de sa carrière, et visiblement, cet intérêt serait réciproque.

D’après les informations divulguées par le journaliste Ekrem Konur sur Twitter , Leonardo aurait bien l’intention de passer à la vitesse supérieure avec Sergio Ramos. Le directeur sportif du PSG aurait en effet demandé à rencontrer René Ramos, frère et agent de l’international espagnol, pour discuter d’une éventuelle arrivée du joueur dans la capitale française. Le rendez-vous entre les deux hommes serait prévu la semaine prochaine.

