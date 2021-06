Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une destination surprise à envisager pour Sergio Ramos ?

Publié le 17 juin 2021 à 21h15 par B.C.

Alors qu’il va quitter le Real Madrid, Sergio Ramos disposerait de quelques pistes pour son avenir. Si le PSG aurait ses faveurs, l’AC Milan pourrait également avoir ses chances dans ce dossier.

C’est désormais officiel, Sergio Ramos quittera le Real Madrid à la fin du mois, lorsque son contrat s'achèvera. Le défenseur espagnol n’est pas parvenu à trouver d’accord avec Florentino Pérez pour une prolongation et évoluera donc dans un nouveau club à la reprise. « À partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi », a confié le joueur en conférence de presse ce jeudi. Sergio Ramos reste compétitif et n’envisage pas de s’exiler hors d’Europe. À en croire le quotidien AS , c’est le PSG qui aurait ses faveurs, même si plusieurs clubs de Premier League resteraient à l’affût. Mais une arrivée en Italie ne serait pas à écarter également.

La piste Milan à prendre au sérieux ?