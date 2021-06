Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le choix surprenant d'Ancelotti pour la succession de Varane !

Publié le 18 juin 2021 à 1h00 par A.D.

Alors que Raphaël Varane pourrait faire ses valises dès cet été, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez auraient déjà choisi son digne successeur. Sachant que Jules Kounde et Pau Torres seraient trop chers, le Real Madrid compterait miser sur une solution en interne : Jesus Vallejo.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane aurait de grosses difficultés à trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger. Ainsi, le champion du monde français serait désormais réticent à étendre son bail avec le Real Madrid. Pour ne pas voir Raphaël Varane partir librement et gratuitement dans un an, la Maison-Blanche serait ouverte à son départ lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti auraient déjà identifié son remplaçant au sein de leur effectif.

Jules Kounde et Pau Torres trop chers pour le Real Madrid ?