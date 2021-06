Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Varane totalement chamboulé par... Sergio Ramos ?

Publié le 17 juin 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Après 16 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos a fait ses adieux ce jeudi après-midi. Sur le point de rejoindre un nouveau club librement et gratuitement, le capitaine merengue pourrait avoir totalement relancé l'avenir de Raphaël Varane. Alors qu'il semblait être condamné à partir, le défenseur français devrait recevoir une offre XXL sur son bureau de la part de sa direction. Une proposition qui pourrait tout changer.

Comme l'a annoncé Sergio Ramos ce jeudi après-midi, il ne défendra pas les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Arrivé à l'été 2005, le capitaine merengue met fin à 16 années de bons et loyaux services et partira librement et gratuitement le 30 juin dans un tout nouveau club. « Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé. Le moment est arrivé de quitter le Real. Je suis arrivé ici comme un enfant, à 19 ans. Je remercie aussi le club, à vous président, à mes entraîneurs, à tous mes coéquipiers, aux fans. Merci au Real Madrid qui sera toujours dans mon cœur. Ce n'est qu'un au-revoir. Tôt ou tard, je reviendrai » , a confié Sergio Ramos en conférence de presse ce jeudi.

Raphaël Varane augmenté grâce à Sergio Ramos ?

En discussions pendant de longues semaines avec Florentino Pérez, Sergio Ramos n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec son président. Et pourtant, il n'avait jamais songé sérieusement à l'idée de quitter le Real Madrid. « Il s’est passé beaucoup de choses. Cela arrive dans la vie. Ce que je veux d’abord dire c’est que je n’ai jamais voulu partir. Je voulais continuer ici. (…) Ces derniers mois, le club m’a fait une proposition d’un an avec une baisse de salaire. Je veux dire qu’il n’y avait pas de problèmes économiques. Je voulais deux ans et de la tranquillité pour moi et ma famille. Durant les dernières discussions, j’avais accepté l’offre de un an, mais on m’a dit que ce n’était pas possible, que l’offre avait expiré. (…) Les circonstances sont comme elles sont. J’ai dit que j’acceptais l’offre qu’il y avait sur la table, mais on m’a dit qu’elle avait expiré. Mais je suis fier de ce que j’ai réussi. Je reste avec cette saveur. (…) J’en suis venu à accepter l’offre d’un an car il fallait prendre une décision, mais on ne m’avait jamais dit qu’il y avait une date d’expiration. C’est respectable, mais cela m’a surpris. Pourquoi le Real Madrid ne m’a pas prolongé ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Je n’ai pas été une priorité ? Ce n’est pas une question à laquelle je peux répondre. Le club a ses priorités et il n’y a aucun joueur au-dessus du club. Je ne connais pas les priorités du Real Madrid » , a regretté Sergio Ramos.

Un contrat de 9M€ nets annuels promis à Raphaël Varane ?