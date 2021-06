Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Sergio Ramos déjà connue ?

Publié le 17 juin 2021 à 14h15 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos va faire ses adieux au Real Madrid ce jeudi, tout le monde attend de savoir où le défenseur espagnol va atterrir cet été. Si le PSG a notamment été cité, la légende du Real Madrid pourrait choisir l’Angleterre et la Premier League comme destination préférée.

C’est officiel, Sergio Ramos ne sera plus un joueur du Real Madrid à partir du 30 juin prochain, après 16 saisons passées à la Casa Blanca . Florentino Pérez ne prolongera pas le contrat du défenseur pour se concentrer au mieux sur l’avenir et la reconstruction du club. Après Zinedine Zidane ou encore Cristiano Ronaldo, c’est une autre page qui se tourne à Madrid, et un nouveau cycle qui s’annonce. Cependant, du côté de Sergio Ramos, la planète football est impatiente de voir où l’Espagnol ira cet été et quel gros club d’Europe il viendra renforcer. Le PSG a été cité parmi les prétendants, mais il se pourrait bien que Sergio Ramos ait déjà fait son choix.

Sergio Ramos vers la Premier League