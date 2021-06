Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente à 8,5M€ se confirme pour Joan Laporta !

Publié le 17 juin 2021 à 16h00 par H.G.

Prêté toute la seconde partie de saison à l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo devrait bien quitter de manière définitive le FC Barcelone prochainement.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction. Après avoir enregistré les arrivées libres de Sergio Agüero et d’Eric Garcia, tandis que celle de Memphis Depay pourrait très bientôt être annoncée, sans oublier l’achat d’Emerson contre 9 M€, le Barça va maintenant se focaliser sur les ventes. Celui lui permettra de dégraisser son effectif, réduire sa masse salariale et engranger des liquidités qui permettront ensuite de recruter pour renouveler l’équipe entrainée par Ronald Koeman. Et dans cette optique, un premier départ serait proche d’être bouclé.

Jean-Clair Todibo va rester à Nice