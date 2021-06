Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de perdre le dossier Hakimi ?

Publié le 17 juin 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que le PSG cherche un moyen de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, Chelsea serait bien parti pour doubler le club de la capitale.

Après l’arrivée bouclée de Georginio Wijnaldum et celle probable de Gianluigi Donnarumma, le PSG poursuit les négociations pour attirer Achraf Hakimi dans ses rangs. Leonardo a fait de l’arrivée d’un latéral droit une priorité dans ce marché des transferts et reste focalisé sur l’international marocain, mais l’Inter Milan n’a pas l’intention de le lâcher si facilement. Les Nerazzurri auraient déjà rejeté une offre du PSG estimée à 60M€, ce qui pourrait obliger le club parisien à faire une nouvelle proposition à 70M€ selon la presse italienne. Mais le temps presse puisque Chelsea serait également sur les rangs et pourrait rapidement prendre la main dans ce dossier.

Un accord verbal entre Hakimi et Chelsea ?

À en croire les informations du journaliste Ekrem Konur, Chelsea aurait déjà trouvé un accord verbal avec le clan Hakimi pour un transfert cet été. Les Blues doivent désormais convaincre l’Inter de libérer le latéral droit, et le club milanais aurait déjà fixé ses exigences en réclamant un chèque de 50M€ en plus des services de Marcos Alonso. Le danger serait donc grand pour le PSG.