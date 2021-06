Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lucas Hernandez interpelle Sergio Ramos sur son avenir !

Publié le 17 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Après 16 ans, l’aventure de Sergio Ramos au Real Madrid vient de prendre fin. Lucas Hernandez, qui a affronté de nombreuses fois l’international espagnol, a été interrogé sur son avenir.

C’était attendu, c’est maintenant officiel : Sergio Ramos va quitter le Real Madrid après 16 ans de fidèles et loyaux services. Le défenseur central espagnol n’a pas accepté la prolongation à la baisse proposée par le club madrilène. Et même si les rumeurs allaient dans le sens d’un départ, la planète foot a été choquée dès l’officialisation.

« Ramos est un très grand joueur »