Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos reçoit des messages forts après son départ !

Publié le 17 juin 2021 à 13h30 par H.G. mis à jour le 17 juin 2021 à 13h31

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos quittera le Real Madrid à cette date. Mais avant cela, le club et son défenseur ont tenu à se dire au-revoir ce jeudi à l’occasion d’une cérémonie organisée en l’honneur de l’international espagnol.

Une grande page de l’histoire du Real Madrid s’est officiellement tournée ce mercredi soir. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos quittera le club de la capitale espagnole à cette date. Malgré de longues négociations, aucun accord n’a effectivement pu être trouvé entre les Merengue et le défenseur de 35 ans arrivé en 2005 en provenance du Séville FC. Les chemins du Real Madrid et de Sergio Ramos vont donc se séparer, mais les deux parties ont tenu à mettre fin à leur idylle avec la manière en organisant une cérémonie en l’hommage de l’international espagnol ce jeudi midi.

« Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé »

Logiquement, Sergio Ramos s’est montré particulièrement ému au cours de celle-ci. Pour l’heure, nul ne sait où il rebondira cet été, le PSG ayant été annoncé sur ses traces à l’instar de clubs anglais ou encore du Séville FC. Mais le Champion du monde 2010 ne le cache pas, ce départ du Real Madrid est un moment très douloureux à vivre pour lui. « Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé. Le moment est arrivé de quitter le Real. Je suis arrivé ici comme un enfant, à 19 ans. Je remercie aussi le club, à vous président, à mes entraîneurs, à tous mes coéquipiers, aux fans. Merci au Real Madrid qui sera toujours dans mon coeur. Ce n'est qu'un au-revoir. Tôt ou tard, je reviendrai », a confié un Sergio Ramos ému aux larmes dans des propos rapportés par RMC Sport .

« Tu resteras un capitaine dans l'histoire du club »