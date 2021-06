Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane envoie un énorme message à Sergio Ramos !

Publié le 17 juin 2021 à 20h00 par A.M.

C'est désormais officiel, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid à l'issue de son contrat qui s'achève le 30 juin. L'occasion pour Zinedine Zidane de lui envoyer un très beau message.

« Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé. Le moment est arrivé de quitter le Real. Je suis arrivé ici comme un enfant, à 19 ans. Je remercie aussi le club, à vous président, à mes entraîneurs, à tous mes coéquipiers, aux fans. Merci au Real Madrid qui sera toujours dans mon cœur. Ce n'est qu'un au-revoir. Tôt ou tard, je reviendrai ». Par ces mots, Sergio Ramos a confirmé son départ du Real Madrid, club qu'il avait rejoint en provenance du Séville FC en 2005. C'est donc une page de l'histoire du club merengue qui se tourne et Zinedine Zidane en a bien conscience.

«C'était un plaisir et un honneur de t'avoir comme coéquipier et joueur»