Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces terribles révélations sur le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 18 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Sergio Ramos et le Real Madrid ont officialisé leur fin de collaboration ces dernières heures, le journaliste Frédéric Hermel livre les dessous de ce divorce houleux.

Présent jeudi en conférence de presse pour faire ses adieux au Real Madrid avec qui il arrive en fin de contrat, Sergio Ramos (35 ans) n’a pas dissimulé son émotion : « Je suis arrivé ici comme un enfant, à 19 ans. Je remercie aussi le club, à vous président, à mes entraîneurs, à tous mes coéquipiers, aux fans. Merci au Real Madrid qui sera toujours dans mon cœur », a confié le défenseur central espagnol, désormais libre de tout engagement. Mais comment le Real Madrid s’est finalement résigné à voir partir son emblématique capitaine gratuitement cet été plutôt que de le prolonger ?

« C’est une histoire d’ego »