Mercato - PSG : Le gros coup Sergio Ramos commence à prendre forme !

Publié le 18 juin 2021 à 12h30 par Dan Marciano

C'est officiel, Sergio Ramos ne jouera plus sous les couleurs du Real Madrid et recherche une nouvelle destination. Annoncé en Premier League, le défenseur aurait reçu une offre importante du PSG.

Sergio Ramos a tourné une page importante de sa carrière. Capitaine emblématique du Real Madrid, le défenseur espagnol ne jouera plus sous les couleurs merengue. Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin, le joueur de 35 ans n’a finalement pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour étirer son bail et quittera donc la Casa Blanca gratuitement. « Ces derniers mois, le club m’a fait une proposition d’un an avec une baisse de salaire. Je veux dire qu’il n’y avait pas de problèmes économiques. Je voulais deux ans et de la tranquillité pour moi et ma famille. Durant les dernières discussions, j’avais accepté l’offre d’un an, mais on m’a dit que ce n’était pas possible, que l’offre avait expiré. (…) Les circonstances sont comme elles sont. J’ai dit que j’acceptais l’offre qu’il y avait sur la table, mais on m’a dit qu’elle avait expiré. Mais je suis fier de ce que j’ai réussi. Je reste avec cette saveur. (…) J’en suis venu à accepter l’offre d’un an car il fallait prendre une décision, mais on ne m’avait jamais dit qu’il y avait une date d’expiration. C’est respectable, mais cela m’a surpris » a-t-il confié ce jeudi au moment de justifier son départ. Désormais, Sergio Ramos va débuter une nouvelle étape dans sa longue carrière. Après le FC Séville et le Real Madrid, le défenseur central découvrira une troisième équipe.

« A partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi »

Présent face aux médias ce jeudi, Sergio Ramos en a profité pour faire le point sur son avenir et a notamment évoqué les rumeurs évoquant un retour au FC Séville. « Nous n'avons à aucun moment pensé à quoi que ce soit avec aucune équipe. Depuis janvier, date de mon entrée sur le marché, il y a eu quelques appels. Mais nous n'avons jamais eu l'intention de quitter le Real Madrid. A partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi. Séville est mon deuxième club, mais pour le moment je ne considère pas cette option, et eux non plus. Barcelone ? C'est un grand non, aussi grande que le Bernabéu. Où la famille veut-elle aller ? L'important n'est pas le lieu, c'est avec qui. Peu importe que vous preniez un avion ou une voiture. L'objectif est d'être uni, ce qui a été l'une de mes plus grandes forces. Mon bonheur dépend d'eux et c'est pourquoi je voulais qu'ils viennent avec moi. C'est difficile parce que ça fait tellement d'années. Mais c'est un "à bientôt » a déclaré le joueur espagnol. Selon la Cadena Ser, le défenseur aurait une préférence pour la Premier League, mais le PSG n’a pas dit son dernier mot.

Sergio Ramos sur le point d'accepter l'offre du PSG ?