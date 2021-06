Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman confirme la prochaine recrue XXL du Barça !

Publié le 18 juin 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay est tout proche d’officialiser sa signature au sein du FC Barcelone. Et Ronald Koeman confirme la tendance pour son protégé…

« Tout le monde sait que je suis lié au FC Barcelone depuis un moment maintenant et que je veux jouer pour Ronald Koeman. Attendez et l’information arrivera », indiquait dernièrement Memphis Depay au sujet de son avenir, lui qui quitte gratuitement l’OL cet été pour prochainement s’engager avec le FC Barcelone. L’opération devrait être officialisée très prochainement, et Ronald Koeman, qui a dirigé Depay par le passé en sélection des Pays-Bas, a de nouveau évoqué ce dossier.

« C’est presque fait »