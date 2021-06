Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce de Memphis Depay sur son arrivée au Barça !

Publié le 16 juin 2021 à 14h15 par T.M.

Alors que tout serait réglé entre Memphis Depay et le FC Barcelone, il ne manquerait plus que l’officialisation pour tout boucler. Le Néerlandais a d’ailleurs été interrogé à ce sujet.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone tiendrait visiblement sa troisième recrue et elle aussi pourrait débarquer librement. En effet, arrivé au terme de son contrat avec l’OL, Memphis Depay est en passe de s’engager avec les Blaugrana. Annoncé dans le viseur du club catalan depuis l’été dernier, le Néerlandais serait aujourd’hui d’accord pour débarquer au Barça, où Ronald Koeman l’attend. Désormais c’est donc l’officialisation du transfert que tout le monde attend…

« Je veux jouer pour Ronald Koeman »