Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça active une nouvelle piste !

Publié le 17 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Avec le départ annoncé de Junior Firpo, Barcelone doit lui trouver un remplaçant. Alex Grimaldo, le latéral de Benfica, est la nouvelle piste de Joan Laporta.

Depuis le début du mercato, Joan Laporta est au four et au moulin. Les travaux à réaliser sont colossaux et trois joueurs ont déjà signé : Kun Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal. En attendant Memphis Depay… Mais le Barça est aussi très actif sur le plan des départs. Junior Firpo, suivi en Angleterre et en Italie, va partir. Et pour le remplacer, une nouvelle piste a été ajoutée au tableau de chasse de Joan Laporta.

Grimaldo pour remplacer Firpo ?