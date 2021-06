Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi passe à l'action pour Sergio Ramos !

Publié le 18 juin 2021 à 9h45 par D.M.

Le PSG aurait transmis une offre alléchante à Sergio Ramos, qui a annoncé son départ du Real Madrid ce jeudi lors d'une conférence de presse.

Le feuilleton Sergio Ramos a pris fin ce jeudi. Lors d’une conférence de presse, le défenseur espagnol a officialisé son départ du Real Madrid et recherche désormais une nouvelle équipe. « Nous n'avons à aucun moment pensé à quoi que ce soit avec aucune équipe. Depuis janvier, date de mon entrée sur le marché, il y a eu quelques appels. Mais nous n'avons jamais eu l'intention de quitter le Real Madrid. A partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi » a-t-il confié. Agé de 35 ans, Sergio Ramos pourrait bien rebondir en Premier League ou alors au PSG.

Le PSG aurait transmis une offre à Sergio Ramos