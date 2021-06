Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un énorme coup avec Paul Pogba !

Publié le 18 juin 2021 à 8h15 par T.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG a déjà enregistré le renfort de Georginio Wijnaldum. Mais pour le club de la capitale, cela pourrait ne pas être terminé.

A peine le mercato ouvert, le PSG a réalisé un énorme coup. En effet, Leonardo a su se montrer très convaincant pour attirer Georginio Wijnaldum. En partance pour le FC Barcelone, le Néerlandais, qui était libre, a finalement choisi de poser ses valises au Parc des Princes. Un énorme coup économique, mais aussi sportif tant Wijnaldum va apporter dans l’entrejeu pour Mauricio Pochettino. D’ailleurs, le joueur de 30 ans montre actuellement toutes ses qualités à l’Euro avec les Pays-Bas. Et il y a un autre milieu de terrain qui se distingue à l’Euro : Paul Pogba. Rayonnant avec l’équipe de France contre l’Allemagne, le joueur de Manchester United pourrait lui aussi rejoindre le PSG cet été.

Pogba au PSG ?