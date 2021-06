Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le plan B après Hakimi !

Publié le 18 juin 2021 à 7h15 par A.D.

Pour renforcer le couloir droit de la défense de Mauricio Pochettino, Leonardo voudrait recruter Achraf Hakimi. Alors que les négociations se compliquent avec l'Inter, le directeur sportif du PSG a identifié le profil de Kieran Trippier comme solution de secours. Toutefois, Leonardo serait dans l'obligation de débourser une somme proche de 36M€ pour arracher l'international anglais à l'Atlético.

Tombé sous le charme d'Achraf Hakimi, Leonardo veut le chiper à l'Inter cet été. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a déjà commencé son travail pour boucler cette opération au plus vite. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, Leonardo s'est tourné vers l'Inter et a formulé une première offre, qui avoisinerait les 60M€. Toutefois, sa proposition n'a pas convaincu les Nerazzurri . Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG tente d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction pour faire plier la direction milanaise et ne pas avoir à lâcher davantage d'argent pour le transfert d'Achraf Hakimi.

Un transfert à 36M€ pour Kieran Trippier ?