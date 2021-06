Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi arrive, ça se confirme !

Publié le 18 juin 2021 à 17h00 par A.C.

Leonardo est de plus en plus proche de boucler une possible arrivée d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain commence très fort. Plusieurs sources annoncent ces dernières heures une arrivée quasiment bouclée de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC. Mais l’Italien ne devrait pas être le seul joueur à débarquer au PSG. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Leonardo a relancé les négociations avec l’Inter pour Achraf Hakimi, qui semble désormais plus proche que jamais. Chelsea commence à se résigner et Hakimi pourrait bien rejoindre le PSG dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 70M€.

Leonardo est passé à la vitesse supérieure pour Hakimi