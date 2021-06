Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair d'une piste défensive !

Publié le 20 juin 2021 à 18h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes, Robin Gosens a fait le point sur la suite de sa carrière.

PSG, FC Barcelone, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Juventus… Ces dernières heures, les plus grandes équipes européennes ont été annoncés sur les traces de Robin Gosens. Buteur face au Portugal ce samedi, le latéral gauche allemand a réalisé une excellente saison sous le maillot de l’Atalanta Bergame et pourrait rejoindre un club plus huppé lors de ce mercato estival. La formation de Serie A n’a pas l’intention de vendre Gosens, mais pourrait ne pas avoir le choix en cas d’offre supérieure à 35M€.

« Si quelque chose d'intéressant se présente alors je penserai à un départ »