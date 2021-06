Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvelle piste à 45M€ activée par Leonardo ?

Publié le 20 juin 2021 à 1h45 par D.M.

Selon la presse italienne, le PSG aurait ciblé Robin Gosens. L'Atalanta pourrait accepter de vendre le latéral gauche cet été en cas d'offre supérieure à 45M€.

Face à Manchester City lors de la dernière Ligue des champions, les latéraux du PSG ont souffert et Leonardo a bien l’intention de renforcer ces secteurs. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, le PSG est sur le point d’offrir à Mauricio Pochettino un renfort de taille. Le club parisien est en pole dans le dossier Achraf Hakimi et est tout proche de trouver un accord avec l’Inter autour d’un transfert à 70M€. Leonardo souhaiterait également recruter un latéral gauche lors de ce mercato et pourrait trouver aussi son bonheur en Italie.

L'Atalanta espère 45M€ pour Gosens