Mercato - Barcelone : Joan Laporta sait à quoi s’en tenir avec ce joueur de l’Ajax !

Publié le 20 juin 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par Lisandro Martinez, l’Ajax Amsterdam n’aurait pas la moindre intention de brader son joueur argentin.

Il y a un peu plus de deux ans, le FC Barcelone parvenait à arracher la signature de Frenkie de Jong à l’Ajax Amsterdam face au PSG et à Manchester City. Et visiblement, le club catalan souhaite réitérer l’expérience tant la venue de l’international néerlandais est une réussite. En effet, le Barça est dernièrement annoncé sur les traces de Lisandro Martinez afin de renforcer sa défense cet été. Seulement voilà, tandis que les Blaugrana n’aurait pas encore formulé d’offre, les Lanciers ne souhaiterait clairement pas laisser partir leur Argentin à moindre coût.

L’Ajax Amsterdam ne prévoit pas forcément un départ de Lisandro Martinez